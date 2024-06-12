ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 02:45

Звонков станет меньше: РКН нашёл способ защитить россиян от мошенников с Украины

"Известия": Роскомнадзор задумался о блокировке входящих звонков из-за рубежа

Абоненты российских сотовых операторов могут получить возможность блокировать входящие звонки, поступающие из зарубежных стран. Мера, над которой в настоящий момент работает Роскомнадзор, призвана защитить граждан от злоумышленников. Об этом газете "Известия" рассказали в пресс-службе РКН.

По данным ведомства, поводом для очередного нововведения послужил многократный рост мошеннических звонков с территории Украины. Если инициатива будет реализована, россияне смогут как полностью закрыть свой номер для иностранцев, так и сделать в блокировке исключения для абонентов из списка контактов.

"Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов", — рассказали в РКН.

В России снова активизируются телефонные мошенники, и вот 5 правил, чтобы не попасться на их удочку
В России снова активизируются телефонные мошенники, и вот 5 правил, чтобы не попасться на их удочку

Жертвами украинских мошенников недавно стали две жительницы Москвы, которые за вознаграждение испачкали краской памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Денег женщины так и не получили, но зато стали фигурантками уголовного дела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 1st footage

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Мошенничество
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров