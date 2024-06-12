Звонков станет меньше: РКН нашёл способ защитить россиян от мошенников с Украины

Абоненты российских сотовых операторов могут получить возможность блокировать входящие звонки, поступающие из зарубежных стран. Мера, над которой в настоящий момент работает Роскомнадзор, призвана защитить граждан от злоумышленников. Об этом газете "Известия" рассказали в пресс-службе РКН.

По данным ведомства, поводом для очередного нововведения послужил многократный рост мошеннических звонков с территории Украины. Если инициатива будет реализована, россияне смогут как полностью закрыть свой номер для иностранцев, так и сделать в блокировке исключения для абонентов из списка контактов.

"Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов", — рассказали в РКН.