Две россиянки испортили памятник Жукову в Москве после звонка с Украины В Москве задержали двух женщин, испортивших краской памятник Жукову 4 июня, 14:49 Памятник Жукову в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

В Москве две женщины испортили памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, нанеся на него надпись "ГУР". Об этом рассказало РИА "Новости" со ссылкой на правоохранителей.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России", — уточнил собеседник агентства.

Полиция задержала обеих нарушительниц, им грозит до пяти лет тюрьмы. По данным Mash, женщины целенаправленно пришли на площадь с красной краской, чтобы совершить вандализм. На допросе подозреваемые рассказали, что им позвонили мошенники с Украины и предложили за деньги совершить преступление. Женщины согласились, так как якобы испытывают трудности с финансами и имеют непогашенные кредиты. Одной из задержанных 28 лет, второй — 55.

Ранее сообщалось, что вандал облил краской три национальных флага России и два Знамени Победы на проспекте Королёва в Петербурге. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми