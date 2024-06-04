Две россиянки испортили памятник Жукову в Москве после звонка с Украины
В Москве задержали двух женщин, испортивших краской памятник Жукову
Памятник Жукову в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков
В Москве две женщины испортили памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, нанеся на него надпись "ГУР". Об этом рассказало РИА "Новости" со ссылкой на правоохранителей.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России", — уточнил собеседник агентства.
Полиция задержала обеих нарушительниц, им грозит до пяти лет тюрьмы. По данным Mash, женщины целенаправленно пришли на площадь с красной краской, чтобы совершить вандализм. На допросе подозреваемые рассказали, что им позвонили мошенники с Украины и предложили за деньги совершить преступление. Женщины согласились, так как якобы испытывают трудности с финансами и имеют непогашенные кредиты. Одной из задержанных 28 лет, второй — 55.
Ранее сообщалось, что вандал облил краской три национальных флага России и два Знамени Победы на проспекте Королёва в Петербурге. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.