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6 мая, 15:22

Вандал облил краской три флага России и два Знамени Победы в Петербурге

Вандал облил краской три национальных флага России и два Знамени Победы на проспекте Королёва в Петербурге. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Вандал облил краской три флага России в Петербурге. Видео © Telegram / 360tv

Мужчина ночью подошёл к крыльцу, на котором висели флаги, и залил их краской из шприца. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статьям о надругательстве над Государственным флагом России и реабилитации нацизма. Злоумышленника ищут полицейские.

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Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестные осквернили мемориал "Погибшим бойцам" в Ленинградской области. Вандалы украли один вазон для цветов, а второй разбили. Кроме того, они повредили основание памятника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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