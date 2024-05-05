Бастрыкин вмешался в розыск осквернителя братской могилы воинов Красной армии в Ленобласти

Глава Следственного комитета России распорядился предоставить ему отчёт о процессе расследования уголовного дела по факту нанесённых повреждений воинскому мемориалу "Погибшим бойцам" в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, неизвестный попытался испортить внешний вид мемориала "Погибшим солдатам", который находится в лесном массиве в Кировском районе Ленинградской области. Там в братской могиле покоятся более 500 воинов Красной армии. Сейчас следствие устанавливает личность злоумышленника.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — информирует пресс-служба СК РФ.