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5 мая, 08:15

Бастрыкин вмешался в розыск осквернителя братской могилы воинов Красной армии в Ленобласти

Глава СК ждёт доклад по поиску вандалов, осквернивших мемориал "Погибшим бойцам"

Неизвестные осквернили мемориал "Погибшим бойцам" в лесу под Петербургом. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Неизвестные осквернили мемориал "Погибшим бойцам" в лесу под Петербургом. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Глава Следственного комитета России распорядился предоставить ему отчёт о процессе расследования уголовного дела по факту нанесённых повреждений воинскому мемориалу "Погибшим бойцам" в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

По предварительным данным, неизвестный попытался испортить внешний вид мемориала "Погибшим солдатам", который находится в лесном массиве в Кировском районе Ленинградской области. Там в братской могиле покоятся более 500 воинов Красной армии. Сейчас следствие устанавливает личность злоумышленника.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", информирует пресс-служба СК РФ.

Геймеры из клуба в Петербурге по ночам громят могилу солиста КиШа
Геймеры из клуба в Петербурге по ночам громят могилу солиста КиШа

Об осквернении братской могилы времён ВОВ под Петербургом стало известно накануне днём. В результате повреждено основание мемориала. Там также разбили один сосуд для цветов, а второй решили украсть.

Владимир Озеров
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