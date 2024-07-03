Кто такие дропы и как не получить уголовку за мошенников, объяснили Life.ru в Центробанке

Интернет-мошенники опасны не только для доверчивых и невнимательных людей, которые могут отдать им свои деньги, но и для тех, кто рассчитывает найти в Сети подработку, по незнанию связывается с аферистами и невольно становится их сообщником. Таких людей называют дропами, или дропперами, и злоумышленники пользуются ими, чтобы не оставлять следов. О том, в чём заключается деятельность дропов и что за неё грозит, в карточках объяснил Центробанк специально для Life.ru.

Карточки ЦБ РФ о том, кто такие дропы и как не стать сообщником мошенников. Изображение © Предоставлено Life.ru

Карточки ЦБ РФ о том, кто такие дропы и как не стать сообщником мошенников. Изображение © Предоставлено Life.ru

Карточки ЦБ РФ о том, кто такие дропы и как не стать сообщником мошенников. Изображение © Предоставлено Life.ru

Карточки ЦБ РФ о том, кто такие дропы и как не стать сообщником мошенников. Изображение © Предоставлено Life.ru

Карточки ЦБ РФ о том, кто такие дропы и как не стать сообщником мошенников. Изображение © Предоставлено Life.ru

Не верьте обещаниям "быстрого и лёгкого" заработка, тем более не соглашайтесь на схемы, связанные с передачей платёжных реквизитов. Лучшая тактика — отказ от подобных предложений, даже если они поступают от знакомых. И, кстати, если вдруг незнакомец "случайно" прислал вам деньги и просит их вернуть, делайте это только через свой банк, сообщив сотруднику об ошибочном переводе. Нередко таким образом счета людей пытаются использовать в цепочке вывода похищенных денег, пояснили в Центробанке.