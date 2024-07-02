Россиянам назвали качество, которое убережёт от мошенников и даже "вредного" ИИ Аналитик Зубченко: Проверить мошенника можно, попросив сделать видеозвонок 2 июля, 05:44 Проверить мошенника можно, попросив сделать видеозвонок. Обложка © Freepik.com

Мошенники постоянно осваивают новые технологии и быстро находят всё более эффективные методы для обмана своих жертв. Сейчас они начали использовать такой мощный инструмент, как искусственный интеллект. Старший аналитик по информационной безопасности, автор на курсе "Белый хакер" в школе IT-профессий Skillfactory Константин Зубченко рассказал Life.ru, как не попасть под воздействие "вредного" ИИ.

Виды мошенничества

На данный момент есть два самых популярных вида мошенничества: дипфейки и синтез голоса. Первый представляет собой фальшивые фото и видео, которые практически неотличимы от реальных. Мошенники используют их для того, чтобы обмануть системы верификации, украсть данные и шантажировать людей. Второй — синтез голоса — позволяет мошенникам имитировать голос любого человека, чтобы выманить деньги или получить доступ к конфиденциальной информации.

"Случаи синтеза голоса или использования дипфейков встречаются достаточно часто, однако это скорее локальная история. Крупных мировых кейсов на данный момент не зафиксировано", — отметил Зубченко.

Однако самая большая уязвимость — человеческий фактор. Мошенники могут использовать психологические манипуляции, чтобы заставить жертву поверить в фальшивую информацию.

Как защититься от мошенников, использующих ИИ?

Если вы имеете дело с видео или фото, можно использовать популярные сервисы по детектированию подделок.

Если вам звонят с какой-то новостью, которая побуждает вас действовать, а на том конце знакомый вам голос, но просьба весьма нетипична, лучше взять небольшой перерыв, попить кофе, собраться с мыслями и связаться с этим человеком по другому каналу связи (мессенджеры, видеозвонок). Важно учитывать, что подделать лицо человека можно не только на готовом изображении или видео. Уже давно есть программы, которые меняют лицо в потоковом режиме — во время трансляции видео, с веб-камеры и так далее.

В случае переписки алгоритм достаточно прост: также смените канал связи и попросите человека подтвердить личность на видеозвонке.

Скорее всего, злоумышленник не будет настолько настойчив, чтобы использовать дорогостоящие программы по изменению лица во время видеопотока, и не будет выстраивать шпионскую легенду под вас. Ваши скептицизм и любопытство с большой долей вероятности покажут мошеннику, что вы не будете лёгкой добычей, и он тактично исчезнет.

В целом же Зубченко советует скептически относиться ко всему, что приходит из Сети. Важно уточнять информацию, полученную из любых сообщений и во время любых звонков, и не совершать необдуманных поступков, к которым относится и распространение информации о себе. К счастью, технологии ещё не дошли до изменения реальности, поэтому лучший способ не попасть в ловушку ИИ — встретиться вживую с тем, с кем разговариваете. Если такой возможности нет, только дотошность поможет вам уберечься от мошенников.

А вот шутить над телефонными мошенниками и продолжать разговор с целью разозлить или занять их время не стоит. Они могут отомстить вам, как — читайте на Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова