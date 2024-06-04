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Регион
4 июня, 03:14

Стал жертвой мошенников: В Тюмени задержали поджигателя православного храма

Полиция Тюмени задержала поджигателя храма Дмитрия Донского

В Тюмени правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь местный храм Дмитрия Донского, используя коктейль Молотова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, 43-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Храм его якобы заставили поджечь, пообещав вернуть деньги.

Против поджигателя храма в Тюмени завели два уголовных дела
Против поджигателя храма в Тюмени завели два уголовных дела

Напомним, в Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. В отношении него возбуждено два уголовных дела.

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Кадр видео / SHOT

Анатолий Симоненко
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