Стал жертвой мошенников: В Тюмени задержали поджигателя православного храма

В Тюмени правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь местный храм Дмитрия Донского, используя коктейль Молотова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, в Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. В отношении него возбуждено два уголовных дела.