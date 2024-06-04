Стал жертвой мошенников: В Тюмени задержали поджигателя православного храма
Полиция Тюмени задержала поджигателя храма Дмитрия Донского
В Тюмени правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь местный храм Дмитрия Донского, используя коктейль Молотова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации правоохранителей, 43-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Храм его якобы заставили поджечь, пообещав вернуть деньги.
Напомним, в Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. В отношении него возбуждено два уголовных дела.
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Кадр видео / SHOT