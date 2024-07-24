Водитель лишился части ног из-за взрыва внедорожника на севере Москвы

Водитель внедорожника пострадал после того, как его автомобиль взорвался на севере Москвы. Об этом пишет SHOT .

Взрыв прогремел на улице Синявинской примерно в 6:30 утра, когда в Toyota Land Cruiser садились мужчина и женщина. Местные жители утверждают, что от громкого звука затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у авто по всему двору. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Его отправили на скорой в Боткинскую больницу. Женщина, сидящая на месте для пассажиров, предварительно, не пострадала. Также разнесло стоящие рядом автомобили Lada Granta и Honda CR-V.