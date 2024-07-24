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24 июля, 04:42
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Водитель лишился части ног из-за взрыва внедорожника на севере Москвы

Водитель внедорожника пострадал после того, как его автомобиль взорвался на севере Москвы. Об этом пишет SHOT.

Взрыв прогремел на улице Синявинской примерно в 6:30 утра, когда в Toyota Land Cruiser садились мужчина и женщина. Местные жители утверждают, что от громкого звука затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у авто по всему двору. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Его отправили на скорой в Боткинскую больницу. Женщина, сидящая на месте для пассажиров, предварительно, не пострадала. Также разнесло стоящие рядом автомобили Lada Granta и Honda CR-V.

Взорвавшийся автомобиль на севере Москвы. Фото © SHOT

Взорвавшийся автомобиль на севере Москвы. Фото © SHOT

Предварительно, у взорвавшегося автомобиля не было газового оборудования. Причины взрыва выясняются.

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В Подмосковье взорвался катер с детьми на борту, есть пострадавшие

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SHOT

Артур Лапсаков
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