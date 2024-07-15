В Подмосковье взорвался катер с детьми на борту, есть пострадавшие

Катер с детьми на борту взорвался в Московской области. От взрыва у ребят вспыхнули волосы, пишет SHOT.

Злополучный катер, мотор которого взорвался, когда на борту находились дети и мама одного из них. Фотография © SHOT

По сведениям телеграм-канала, это случилось днём 14 июля на берегу Кудиновского карьера, где отдыхали две семьи. К ним на катере подъехал 69-летний мужчина и предложил прокатить детей (в возрасте от шести до девяти лет) с ветерком. Отдыхающие согласились, но при условии, что мать одного из мальчиков тоже поедет.

В какой-то момент мини-круиза мотор лодки взорвался, пламя обдало детей, от чего у некоторых из них загорелись волосы. Всего пострадали четверо пассажиров: женщина и трое несовершеннолетних. Две сестры получили ожоги второй степени, а хуже всех пришлось девятилетнему мальчику, сидевшему ближе всех к взорвавшемуся движку — у него 10% ожогов тела, пострадали ухо, лицо и рука.

Сейчас владелец лодки на допросе в правоохранительных органах. Причины случившегося устанавливаются.