Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье

В городском округе Ступино в Подмосковье случился взрыв бытового газа в частном секторе. Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Об инциденте доложила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Взрыв случился утром 13 июля в деревне Савино. Пятерых пострадавших доставили в реанимацию. Среди них были дети 2017, 2020 и 2023 года рождения. У всех — ожоги разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.