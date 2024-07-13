Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье
При взрыве газа в деревне под Ступином пострадала семья из пяти человек
Последствия взрыва газа в жилом доме в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В городском округе Ступино в Подмосковье случился взрыв бытового газа в частном секторе. Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Об инциденте доложила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Взрыв случился утром 13 июля в деревне Савино. Пятерых пострадавших доставили в реанимацию. Среди них были дети 2017, 2020 и 2023 года рождения. У всех — ожоги разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ранее Life.ru рассказывал, что взрыв бытового газа прогремел в многоквартирном доме города Опочка под Псковом. Там пострадали два человека. Помимо того, повреждения получили три квартиры и два автомобиля.