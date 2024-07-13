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13 июля, 14:29

Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Подмосковье

При взрыве газа в деревне под Ступином пострадала семья из пяти человек

Последствия взрыва газа в жилом доме в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Последствия взрыва газа в жилом доме в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В городском округе Ступино в Подмосковье случился взрыв бытового газа в частном секторе. Пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей. Об инциденте доложила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Взрыв случился утром 13 июля в деревне Савино. Пятерых пострадавших доставили в реанимацию. Среди них были дети 2017, 2020 и 2023 года рождения. У всех — ожоги разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Тело ещё одной жертвы взрыва нашли в подземной насосной станции в Волгограде
Тело ещё одной жертвы взрыва нашли в подземной насосной станции в Волгограде

Ранее Life.ru рассказывал, что взрыв бытового газа прогремел в многоквартирном доме города Опочка под Псковом. Там пострадали два человека. Помимо того, повреждения получили три квартиры и два автомобиля.

Николай Рюмин
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