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13 июля, 07:44

В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв, есть пострадавшие

В городе Опочка Псковской области в жилом доме взорвался бытовой газ

Последствия взрыва газа в Опочке. Обложка © Telegram / Михаил Ведерников

Последствия взрыва газа в Опочке. Обложка © Telegram / Михаил Ведерников

Взрыв бытового газа прогремел в многоквартирном доме города Опочка под Псковом. Там пострадали два человека, сообщает губернатор Михаил Ведёрников в своём телеграм-канале.

Кадры взрыва газа в Опочке. Фото © Telegram / Михаил Ведёрников

Кадры взрыва газа в Опочке. Фото © Telegram / Михаил Ведёрников

"Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа. Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет", — написал глава региона.

В результате взрыва повреждения получили три квартиры и два автомобиля. Возгорание потушили в течение 15 минут. Жильцы других квартир отправились на время к родственникам. Специалисты оценивают общее состояние строения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 10 июля в Москве на Рублёвском шоссе в районе Крылатское произошло возгорание на крыше многоэтажного дома. Очевидцы слышали взрыв, после которого случился пожар.

Николай Рюмин
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