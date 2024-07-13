В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв бытового газа прогремел в многоквартирном доме города Опочка под Псковом. Там пострадали два человека, сообщает губернатор Михаил Ведёрников в своём телеграм-канале.

Кадры взрыва газа в Опочке. Фото © Telegram / Михаил Ведёрников

"Сегодня утром в Опочке по адресу Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа. Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет", — написал глава региона.

В результате взрыва повреждения получили три квартиры и два автомобиля. Возгорание потушили в течение 15 минут. Жильцы других квартир отправились на время к родственникам. Специалисты оценивают общее состояние строения.