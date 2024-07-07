Электроподстанция разрушена после взрыва на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / Короче, Волгоград
Электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции в Волгограде, оказалась полностью разрушена после взрыва газа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.
"На канализационной насосной станции (КНС) № 4, предварительно, в связи с нарушением правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошёл взрыв газа с последующим обрушением железобетонных перекрытий здания КНС, повреждением насосного и технологического оборудования. Полностью разрушена электроподстанция", — приводит пресс-служба администрации региона слова Бочарова.
Губернатор также отметил, что был нанесён серьёзный ущерб строениям, находящимся рядом с насосной станцией. По его словам, в связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, требующая оперативных решений.
Напомним, что 6 июля в Волгограде прогремел взрыв газа на насосной станции. В этот день там работали восемь человек, два из которых погибли, также есть пострадавшие. По данным SHOT, число жертв взрыва на насосной станции позднее выросло до трёх. При этом под завалами может находиться ещё несколько человек. По предварительным данным, происшествие случилось из-за нарушений при проведении сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило стёкла. Возбуждено уголовное дело.