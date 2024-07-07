Электроподстанция разрушена после взрыва на насосной станции в Волгограде

Электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции в Волгограде, оказалась полностью разрушена после взрыва газа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

"На канализационной насосной станции (КНС) № 4, предварительно, в связи с нарушением правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошёл взрыв газа с последующим обрушением железобетонных перекрытий здания КНС, повреждением насосного и технологического оборудования. Полностью разрушена электроподстанция", — приводит пресс-служба администрации региона слова Бочарова.