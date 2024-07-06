"Скопилось и бабахнуло": Первые минуты после взрыва на насосной станции в Волгограде попали на видео

Количество погибших в результате взрыва на насосной станции в Волгограде выросло до трёх. По информации телеграм-канала SHOT, спасатели достали из-под завалов тело рабочего.

Первые минуты после взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / SHOT

В распоряжении телеграм-канала также оказались кадры первых минут после взрыва. На них видно искорёженное здание, а также усыпанную камнями дорогу. Как рассказал очевидец происшествия, сильный запах со стороны станции шёл уже очень давно, а затем "скопилось и бабахнуло".

Предварительно, одного из рабочих, которые делали ремонт в помещении, отбросило минимум на десять метров от места взрыва. В соседней многоэтажке выбиты окна с первого по восьмой этаж. Сразу после произошедшего к месту ЧП подоспели жители дома, вызвали скорую и МЧС.