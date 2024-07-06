В 29 квартирах вынесло окна после взрыва на насосной станции в Волгограде

Управляющая компания завершила поквартирный обход дома возле насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, где в результате взрыва погибли два человека. Как оказалось, у некоторых жильцов взрывной волной повыбивало окна.

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / Администрация Волгограда

"В результате поквартирного обхода дома, находящегося рядом с канализационной насосной станцией, управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон", — говорится в сообщении мэрии.

По данным пресс-службы, сегодня оконные проёмы в квартирах закроют плёнкой, а в ближайшие дни заменят стеклопакеты. Тем временем на месте происшествия продолжают работу оперативные службы, в том числе в разборе завалов принимают участие сотрудники МУ "Служба спасения Волгограда".

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Фото © Telegram / Короче, Волгоград

Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Фото © Telegram / Короче, Волгоград