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6 июля, 14:33

Life.ru публикует видео момента взрыва на насосной станции в Волгограде

Момент взрыва газа на насосной станции в Волгограде попал на видео

Момент взрыва на насосной станции в Волгограде попал на видео. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.

Момент взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / "vlg_sos1"

На записи можно увидеть мощную вспышку. Взрыв был такой силы, что даже в дневное время огонь отсвечивает на стенах зданий. Видео редакции предоставил местный телеграм-канал vlg_sos1.

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Напомним, что в Волгограде случился взрыв газа на насосной станции. Внутри в этот момент находились восемь рабочих, известно, что двое из них не выжили. Также есть пострадавшие. Ударная волна сокрушила несущие конструкции. Осколки посекли ближайший дом и стоявшие на парковке неподалёку машины. Правоохранители завели уголовное дело. Согласно предварительной версии Следственного комитета, спровоцировать взрыв могло нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Обложка ©

Telegram / "vlg_sos1"

Юрий Лысенко
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