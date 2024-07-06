Life.ru публикует видео момента взрыва на насосной станции в Волгограде

На записи можно увидеть мощную вспышку. Взрыв был такой силы, что даже в дневное время огонь отсвечивает на стенах зданий. Видео редакции предоставил местный телеграм-канал vlg_sos1 .

Семья чудом выжила при взрыве "Лады" на дороге в Люберцах, когда ехала к ребёнку в роддом

Семья чудом выжила при взрыве "Лады" на дороге в Люберцах, когда ехала к ребёнку в роддом

Напомним, что в Волгограде случился взрыв газа на насосной станции. Внутри в этот момент находились восемь рабочих, известно, что двое из них не выжили. Также есть пострадавшие. Ударная волна сокрушила несущие конструкции. Осколки посекли ближайший дом и стоявшие на парковке неподалёку машины. Правоохранители завели уголовное дело. Согласно предварительной версии Следственного комитета, спровоцировать взрыв могло нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.