Life.ru публикует видео момента взрыва на насосной станции в Волгограде
Момент взрыва газа на насосной станции в Волгограде попал на видео
Момент взрыва на насосной станции в Волгограде попал на видео. Кадры оказались в распоряжении Life.ru.
Момент взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Видео © Telegram / "vlg_sos1"
На записи можно увидеть мощную вспышку. Взрыв был такой силы, что даже в дневное время огонь отсвечивает на стенах зданий. Видео редакции предоставил местный телеграм-канал vlg_sos1.
Напомним, что в Волгограде случился взрыв газа на насосной станции. Внутри в этот момент находились восемь рабочих, известно, что двое из них не выжили. Также есть пострадавшие. Ударная волна сокрушила несущие конструкции. Осколки посекли ближайший дом и стоявшие на парковке неподалёку машины. Правоохранители завели уголовное дело. Согласно предварительной версии Следственного комитета, спровоцировать взрыв могло нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Telegram / "vlg_sos1"