СК назвал предварительную причину взрыва на насосной станции в Волгограде, где погибло два человека

Взрыв на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда мог произойти из-за нарушений при сварочных работах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В качестве одной из версий причин происшествия рассматриваются нарушения при производстве сварочных работ", — говорится в сообщении ведомства.

По данным SHOT, местные жители сегодня утром жаловались на запах газа. Между тем в Волгограде развернули оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко. В мэрии уточнили, что на место происшествия уже оперативно выехали представители всех необходимых служб. Предварительно, под завалами могут оставаться несколько человек. Сам Марченко по телефону сделал первый доклад губернатору региона Андрею Бочарову о ситуации на станции.