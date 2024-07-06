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6 июля, 14:40

Под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде могут быть три человека

Под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде могут находиться люди

Работа сотрудника Следственного комитета на месте взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / Волгоградский Следком

Работа сотрудника Следственного комитета на месте взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / Волгоградский Следком

Под завалами на насосной станции в Волгограде, где произошёл взрыв газа, могут находиться три человека. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Николаев. По его словам, пострадавшие, предварительно, находятся в "нормальном" состоянии.

Чиновник отметил, что последствий аварии, способных ухудшить условия жизни населения, как и риска развития ситуации в худшую сторону, нет. На данный момент перед властями стоит задача восстановить работоспособность системы водоотведения.

"Канализационная насосная станция занимается перекачкой от жилого сектора. Сейчас по временной схеме восстанавливается водоотведение", — добавил Николаев.

Life.ru публикует видео момента взрыва на насосной станции в Волгограде
Life.ru публикует видео момента взрыва на насосной станции в Волгограде

Напомним, взрыв газа произошёл на насосной станции в Волгограде. В момент инцидента на объекте работали восемь человек, двое погибли. У здания обрушились несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной аварии стали нарушения при проведении сварочных работ. По данным Life.ru, местные жители утром жаловались на запах газа.

Матвей Константинов
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