Под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде могут быть три человека
Под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде могут находиться люди
Работа сотрудника Следственного комитета на месте взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / Волгоградский Следком
Под завалами на насосной станции в Волгограде, где произошёл взрыв газа, могут находиться три человека. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Николаев. По его словам, пострадавшие, предварительно, находятся в "нормальном" состоянии.
Чиновник отметил, что последствий аварии, способных ухудшить условия жизни населения, как и риска развития ситуации в худшую сторону, нет. На данный момент перед властями стоит задача восстановить работоспособность системы водоотведения.
"Канализационная насосная станция занимается перекачкой от жилого сектора. Сейчас по временной схеме восстанавливается водоотведение", — добавил Николаев.
Напомним, взрыв газа произошёл на насосной станции в Волгограде. В момент инцидента на объекте работали восемь человек, двое погибли. У здания обрушились несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, причиной аварии стали нарушения при проведении сварочных работ. По данным Life.ru, местные жители утром жаловались на запах газа.