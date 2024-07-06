Под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде могут быть три человека

Под завалами на насосной станции в Волгограде, где произошёл взрыв газа, могут находиться три человека. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Николаев. По его словам, пострадавшие, предварительно, находятся в "нормальном" состоянии.

Чиновник отметил, что последствий аварии, способных ухудшить условия жизни населения, как и риска развития ситуации в худшую сторону, нет. На данный момент перед властями стоит задача восстановить работоспособность системы водоотведения.

"Канализационная насосная станция занимается перекачкой от жилого сектора. Сейчас по временной схеме восстанавливается водоотведение", — добавил Николаев.