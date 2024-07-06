МЧС: На месте взрыва на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

На месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Спасатели работают на месте происшествия.

По данным SHOT, двое сотрудников накануне начали работать на станции после жалоб местных жителей на регулярный запах газа. В результате утечки один из них — 70-летний мужчина — погиб. Сегодня, 6 июля, на объект выдвинулась усиленная бригада, которая должна была полностью справиться с неполадками.