МЧС: На месте взрыва на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
На месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Спасатели работают на месте происшествия.
По данным SHOT, двое сотрудников накануне начали работать на станции после жалоб местных жителей на регулярный запах газа. В результате утечки один из них — 70-летний мужчина — погиб. Сегодня, 6 июля, на объект выдвинулась усиленная бригада, которая должна была полностью справиться с неполадками.
Напомним, 6 июля в Волгограде произошёл взрыв газа на насосной станции. В момент хлопка на территории работали восемь человек, двое погибли. Кроме того, у здания обрушились несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело. Согласно одной из версий, причиной стали нарушения при проведении сварочных работ. По данным Life.ru, ещё утром местные жители жаловались на запах газа. Известно, что под завалами могут находиться три человека.
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