Взрыв прогремел на крыше многоэтажки в Москве, уже известно об одном пострадавшем

В Москве на Рублёвском шоссе в районе Крылатское произошло возгорание на крыше многоэтажного дома. Огнём охвачен также чердак, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, очевидцы говорили о мощном взрыве, предшествовавшем пожару. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Также есть информация о том, что на крыше велись ремонтные работы. К месту происшествия прибыли экстренные службы, возгорание уже ликвидировано. В результате взрыва и пожара ожоги получил один рабочий.