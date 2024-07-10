Взрыв прогремел на крыше многоэтажки в Москве, уже известно об одном пострадавшем
SHOT: В Москве на Рублёвском шоссе загорелась крыша многоэтажного дома
В столичном Крылатском горит крыша многоэтажки. Обложка © SHOT
В Москве на Рублёвском шоссе в районе Крылатское произошло возгорание на крыше многоэтажного дома. Огнём охвачен также чердак, сообщает SHOT.
В столичном Крылатском горит крыша многоэтажки. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, очевидцы говорили о мощном взрыве, предшествовавшем пожару. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Также есть информация о том, что на крыше велись ремонтные работы. К месту происшествия прибыли экстренные службы, возгорание уже ликвидировано. В результате взрыва и пожара ожоги получил один рабочий.
Life.ru рассказывал, что возгорание стало причиной эвакуации студентов и сотрудников 22-этажного общежития МГУ на проспекте Вернадского. Пожар занялся на девятом этаже.