Тело ещё одной жертвы взрыва нашли в подземной насосной станции в Волгограде
Число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде увеличилось до трёх
Место взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © МЧС России по Волгоградской области
На месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде нашли тело ещё одного погибшего. Таким образом, ЧП унесло жизни трёх человек. Поиски осложняло то, что здание уходит под землю на глубину с пятиэтажный дом. Об этом сообщили представители коммунальной компании "Концессии водоснабжения".
"За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приёмном отделении разрушенной канализационно-насосной станции № 4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции", — говорится в сообщении.
Напомним, что 6 июля в Волгограде произошёл взрыв газа на насосной станции. В этот день там трудились восемь работников, двое из которых погибли, также есть пострадавшие. По данным SHOT, ЧП случилось из-за нарушений в ходе сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило стёкла. Возбуждено уголовное дело.