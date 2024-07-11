Тело ещё одной жертвы взрыва нашли в подземной насосной станции в Волгограде

На месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде нашли тело ещё одного погибшего. Таким образом, ЧП унесло жизни трёх человек. Поиски осложняло то, что здание уходит под землю на глубину с пятиэтажный дом. Об этом сообщили представители коммунальной компании "Концессии водоснабжения".