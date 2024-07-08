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7 июля, 21:20

Названы факторы, которые осложняют поиски людей на месте взрыва газа в Волгограде

ТАСС: Поиски людей на месте взрыва в Волгограде осложняет скопление газа

Поиски людей на месте взрыва на канализационно-насосной станции, находящейся в Волгограде, осложняет большая глубина: здание уходит под землю на несколько метров. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах, ещё одним важным фактором, мешающим проводить операцию, является скопление газа.

"Это канализационно-насосная станция, то есть там очень глубоко всё расположено — здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом. И там скопление газа, поиск людей осложняется из-за этого", — заявил собеседник информагентства.

Помимо того, с журналистами пообщались представители СУ СКР по Волгоградской области. Там рассказали, что на месте происшествия продолжают работать следователи.

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Напомним, что 6 июля в Волгограде произошёл взрыв газа на насосной станции. В этот день там работали восемь человек, два из которых погибли, также есть пострадавшие. Впоследствии сообщалось, что число жертв выросло до трёх. В городской администрации рассказали, что в 29 квартирах выбиты окна после случившегося. Помимо того, губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции, оказалась полностью разрушена.

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МЧС России по Волгоградской области

Алексей Соловьёв
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