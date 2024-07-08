Названы факторы, которые осложняют поиски людей на месте взрыва газа в Волгограде

Поиски людей на месте взрыва на канализационно-насосной станции, находящейся в Волгограде, осложняет большая глубина: здание уходит под землю на несколько метров. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах, ещё одним важным фактором, мешающим проводить операцию, является скопление газа.

"Это канализационно-насосная станция, то есть там очень глубоко всё расположено — здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом. И там скопление газа, поиск людей осложняется из-за этого", — заявил собеседник информагентства.