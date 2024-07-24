Подрывник улетел из РФ через 3 часа после установки взрывчатки под авто военного

Россиянин Евгений Серебряков, подорвавший Toyota Land Cruiser вместе с военным и его женой в Москве, вылетел из РФ в турецкий Бодрум рейсом авиакомпании Pegasus. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, самолёт с подрывником на борту вылетел через 3 часа после того, как он заложил СВУ под днище автомобиля. За это время Серебряков успел доехать до Внуково, пройти регистрацию и таможенный контроль.