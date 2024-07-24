Подрывник улетел из РФ через 3 часа после установки взрывчатки под авто военного
Мужчина, подорвавший авто военного в Москве. Фото © X/Ali Yerlikaya
Россиянин Евгений Серебряков, подорвавший Toyota Land Cruiser вместе с военным и его женой в Москве, вылетел из РФ в турецкий Бодрум рейсом авиакомпании Pegasus. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, самолёт с подрывником на борту вылетел через 3 часа после того, как он заложил СВУ под днище автомобиля. За это время Серебряков успел доехать до Внуково, пройти регистрацию и таможенный контроль.
В Бодруме лайнер приземлился в 9:28 по местному времени (совпадает с московским). Через час сотрудники российского подразделения Интерпола связались с турецкими коллегами, сообщив им оперативную информацию.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме.