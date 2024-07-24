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24 июля, 15:00
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В Турции показали видео задержания россиянина, взорвавшего авто офицера в Москве

Глава МВД Турции Али Ерликая опубликовал видео с задержанием россиянина Евгения Серебрякова, который утром 24 июля совершил подрыв Toyota Land Cruiser вместе с военным на севере Москвы.

Момент задержания россиянина, взорвавшего авто офицера в Москве. Видео © X/Ali Yerlikaya

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме.

Обложка ©

X/Ali Yerlikaya

Александра Вишнякова
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