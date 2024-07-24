В Турции показали видео задержания россиянина, взорвавшего авто офицера в Москве
Глава МВД Турции Али Ерликая опубликовал видео с задержанием россиянина Евгения Серебрякова, который утром 24 июля совершил подрыв Toyota Land Cruiser вместе с военным на севере Москвы.
Момент задержания россиянина, взорвавшего авто офицера в Москве. Видео © X/Ali Yerlikaya
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме.