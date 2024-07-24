Офицер после подрыва внедорожника сам перевязал оторванные стопы
Офицер, внедорожник которого взорвался в Москве, сам оказал себе первую помощь
Российский офицер, которому оторвало стопы при подрыве внедорожника в Москве, сначала сам оказал себе первую помощь. Он снял рубашку и перевязал ноги. Об этом сообщает SHOT.
Первые минуты после подрыва внедорожника в Москве. Видео © SHOT
Супруга военного в это время вызывала скорую и закрывала руками лицо — её ранило обломками.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство из-за профессиональной деятельности.
Life.ru