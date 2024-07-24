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24 июля, 07:26

Офицер после подрыва внедорожника сам перевязал оторванные стопы

Офицер, внедорожник которого взорвался в Москве, сам оказал себе первую помощь

Российский офицер, которому оторвало стопы при подрыве внедорожника в Москве, сначала сам оказал себе первую помощь. Он снял рубашку и перевязал ноги. Об этом сообщает SHOT.

Первые минуты после подрыва внедорожника в Москве. Видео © SHOT

Супруга военного в это время вызывала скорую и закрывала руками лицо — её ранило обломками.

Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве
Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство из-за профессиональной деятельности.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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