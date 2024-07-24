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24 июля, 05:55

Причиной взрыва в машине на севере Москвы стала детонация взрывного устройства

Причиной взрыва в автомобиле на севере Москвы, предварительно, стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в транспортном средстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Место взрыва автомобиля в Москве. Фото © SHOT

Место взрыва автомобиля в Москве. Фото © SHOT

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления", — написала она в телеграм-канале.

Столичный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, не уточняется. Назначены необходимые экспертизы. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

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Напомним, утром 24 июля во дворе на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок произошёл, когда в автомобиль сели женщины и мужчина, у последнего оторвало ступни. По одной из версий, это могло быть покушение на убийство. Пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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