Причиной взрыва в машине на севере Москвы стала детонация взрывного устройства
Причиной взрыва в автомобиле на севере Москвы, предварительно, стала детонация неустановленного предмета, который был установлен в транспортном средстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Место взрыва автомобиля в Москве. Фото © SHOT
"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления", — написала она в телеграм-канале.
Столичный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, не уточняется. Назначены необходимые экспертизы. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.
Напомним, утром 24 июля во дворе на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок произошёл, когда в автомобиль сели женщины и мужчина, у последнего оторвало ступни. По одной из версий, это могло быть покушение на убийство. Пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица.