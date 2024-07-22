Спасатели достали женщину из-под завалов ТЦ в Апшеронске, число пострадавших выросло до 14
SHOT: Количество пострадавших при взрыве в ТЦ в Апшеронске увеличилось до 14
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после взрыва в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Спасённая — сотрудница аптеки. Она вышла на смену сегодня в 7:50. Через несколько минут прогремел взрыв. Пострадавшую госпитализируют. Она в сознании.
Спасатели вытащили женщину из-под завалов в Апшеронске. Видео © Telegram / SHOT
При этом количество пострадавших при взрыве в торговом центре на улице Ворошилова увеличилось до 14.
По предварительной информации, причиной обрушения здания стал взрыв газа, после которого вспыхнул пожар. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Поисково-спасательные отряды продолжают работать на месте.
Ранее Life.ru сообщал, что в здании ТЦ в Апшеронске произошёл взрыв, который привёл к обрушению конструкции. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Экстренные службы продолжают разгребать обломки.
Telegram / SHOT