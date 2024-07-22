Спасатели достали женщину из-под завалов ТЦ в Апшеронске, число пострадавших выросло до 14

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после взрыва в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Спасённая — сотрудница аптеки. Она вышла на смену сегодня в 7:50. Через несколько минут прогремел взрыв. Пострадавшую госпитализируют. Она в сознании.

Спасатели вытащили женщину из-под завалов в Апшеронске. Видео © Telegram / SHOT

При этом количество пострадавших при взрыве в торговом центре на улице Ворошилова увеличилось до 14.

По предварительной информации, причиной обрушения здания стал взрыв газа, после которого вспыхнул пожар. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Поисково-спасательные отряды продолжают работать на месте.