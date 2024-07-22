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22 июля, 06:02
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Спасатели достали женщину из-под завалов ТЦ в Апшеронске, число пострадавших выросло до 14

SHOT: Количество пострадавших при взрыве в ТЦ в Апшеронске увеличилось до 14

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после взрыва в ТЦ в городе Апшеронске Краснодарского края. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Спасённая — сотрудница аптеки. Она вышла на смену сегодня в 7:50. Через несколько минут прогремел взрыв. Пострадавшую госпитализируют. Она в сознании.

Спасатели вытащили женщину из-под завалов в Апшеронске. Видео © Telegram / SHOT

При этом количество пострадавших при взрыве в торговом центре на улице Ворошилова увеличилось до 14.

По предварительной информации, причиной обрушения здания стал взрыв газа, после которого вспыхнул пожар. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Поисково-спасательные отряды продолжают работать на месте.

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Ранее Life.ru сообщал, что в здании ТЦ в Апшеронске произошёл взрыв, который привёл к обрушению конструкции. Под завалами до сих пор могут оставаться люди. Экстренные службы продолжают разгребать обломки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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