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13 июля, 16:09

Спустя неделю после взрыва на насосной станции в Волгограде нашли тело ещё одной жертвы

До четырёх выросло число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде

Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Обложка © МЧС России по Волгоградской области

Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Обложка © МЧС России по Волгоградской области

Количество жертв взрыва на насосной станции в Волгограде увеличилось до четырёх, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Так, в субботу, 13 июля, было найдено тело ещё одного рабочего.

"Найдено тело ещё одного рабочего", — сказал сотрудник СК в беседе с РИА "Новости".

Как сообщал Life.ru, в четверг, 11 июля, было найдено тело третьего погибшего. Поиски осложняло то, что здание уходит под землю на глубину с пятиэтажку.

Названы факторы, которые осложняют поиски людей на месте взрыва газа в Волгограде
Названы факторы, которые осложняют поиски людей на месте взрыва газа в Волгограде

Напомним, что 6 июля в Волгограде произошёл взрыв газа на насосной станции. В этот день там трудились восемь работников. По нашим данным, ЧП случилось из-за нарушений в ходе сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило стёкла. Возбуждено уголовное дело.

Наталья Исакова
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