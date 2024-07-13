Спустя неделю после взрыва на насосной станции в Волгограде нашли тело ещё одной жертвы

Количество жертв взрыва на насосной станции в Волгограде увеличилось до четырёх, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Так, в субботу, 13 июля, было найдено тело ещё одного рабочего.

"Найдено тело ещё одного рабочего", — сказал сотрудник СК в беседе с РИА "Новости".