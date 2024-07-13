Спустя неделю после взрыва на насосной станции в Волгограде нашли тело ещё одной жертвы
До четырёх выросло число жертв взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Обложка © МЧС России по Волгоградской области
Количество жертв взрыва на насосной станции в Волгограде увеличилось до четырёх, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Так, в субботу, 13 июля, было найдено тело ещё одного рабочего.
"Найдено тело ещё одного рабочего", — сказал сотрудник СК в беседе с РИА "Новости".
Как сообщал Life.ru, в четверг, 11 июля, было найдено тело третьего погибшего. Поиски осложняло то, что здание уходит под землю на глубину с пятиэтажку.
Напомним, что 6 июля в Волгограде произошёл взрыв газа на насосной станции. В этот день там трудились восемь работников. По нашим данным, ЧП случилось из-за нарушений в ходе сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило стёкла. Возбуждено уголовное дело.