Взорванный в Москве внедорожник принадлежит офицеру ВС РФ
Взорванный на севере Москвы внедорожник принадлежит военному. По одной из версий, покушение на офицера ВС РФ связано с его служебной деятельностью, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, взрывное устройство, предварительно, находилось под водительским сиденьем. Следователи квалифицировали как покушение на убийство взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Life.ru публиковал видео первых секунд после взрыва автомобиля.