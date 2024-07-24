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24 июля, 06:47

Взорванный в Москве внедорожник принадлежит офицеру ВС РФ

Взорванный на севере Москвы внедорожник принадлежит военному. По одной из версий, покушение на офицера ВС РФ связано с его служебной деятельностью, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, взрывное устройство, предварительно, находилось под водительским сиденьем. Следователи квалифицировали как покушение на убийство взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser.

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Life.ru публиковал видео первых секунд после взрыва автомобиля.

Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы
Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы
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SHOT

Иван Косицын
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