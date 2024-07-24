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24 июля, 06:19

Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы

Во время взрыва Toyota Land Cruiser во дворе в Москве местные жители бросились на помощь и спасли водителя и пассажирку. Очевидцы кинулись вытаскивать пострадавших из машины после взрыва и сами реанимировали мужчину до приезда скорой, сообщает SHOT. Пострадавшим очень повезло, что после взрыва авто не загорелось.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на севере Москвы. Видео © SHOT

"Честно говоря, сначала подумали, что, может, балон какой-то взорвался. Я вышла на улицу выкинуть мусор, но по итогу лучше бы не выходила. Завидую тем, кто не видел как доставали мужчину", — рассказали очевидцы.

Причиной взрыва в машине на севере Москвы стала детонация взрывного устройства
Причиной взрыва в машине на севере Москвы стала детонация взрывного устройства

Напомним, что утром 24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Хлопок произошёл, когда в автомобиль сели женщины и мужчина, у последнего оторвало ступни. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство. Пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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