Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы

Во время взрыва Toyota Land Cruiser во дворе в Москве местные жители бросились на помощь и спасли водителя и пассажирку. Очевидцы кинулись вытаскивать пострадавших из машины после взрыва и сами реанимировали мужчину до приезда скорой, сообщает SHOT. Пострадавшим очень повезло, что после взрыва авто не загорелось.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на севере Москвы. Видео © SHOT

"Честно говоря, сначала подумали, что, может, балон какой-то взорвался. Я вышла на улицу выкинуть мусор, но по итогу лучше бы не выходила. Завидую тем, кто не видел как доставали мужчину", — рассказали очевидцы.