Life.ru публикует видео первых секунд после взрыва автомобиля в Москве
Очевидцы сразу после взрыва начали помогать людям, находившимся в салоне взорвавшегося в Москве Toyota Land Cruiser. На видео SHOT — первые секунды после хлопка. Видно, как несколько человек переносят мужчину с окровавленными ногами. За его жизнь борются врачи.
Первые секунды после взрыва автомобиля на севере Москвы. Видео © SHOT
Также, судя по кадрам, очевидцы оказали помощь спутнице пострадавшего. Она была в шоковом состоянии. Люди следили, чтобы женщина не потеряла сознание до приезда скорой помощи.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета.