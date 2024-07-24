Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 06:35

Life.ru публикует видео первых секунд после взрыва автомобиля в Москве

Очевидцы сразу после взрыва начали помогать людям, находившимся в салоне взорвавшегося в Москве Toyota Land Cruiser. На видео SHOT — первые секунды после хлопка. Видно, как несколько человек переносят мужчину с окровавленными ногами. За его жизнь борются врачи.

Первые секунды после взрыва автомобиля на севере Москвы. Видео © SHOT

Также, судя по кадрам, очевидцы оказали помощь спутнице пострадавшего. Она была в шоковом состоянии. Люди следили, чтобы женщина не потеряла сознание до приезда скорой помощи.

Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы
Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров