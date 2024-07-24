Life.ru публикует видео первых секунд после взрыва автомобиля в Москве

Очевидцы сразу после взрыва начали помогать людям, находившимся в салоне взорвавшегося в Москве Toyota Land Cruiser. На видео SHOT — первые секунды после хлопка. Видно, как несколько человек переносят мужчину с окровавленными ногами. За его жизнь борются врачи.