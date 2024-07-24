Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве
Mash публикует видео с моментом взрыва Toyota Land Cruiser с российским офицером и его супругой в Москве. Предварительно, взрывчатка была установлена на днище авто, в районе водительского сиденья. Оно сработало, когда мужчина включил зажигание.
После детонации пострадавший перебинтовывавал себя несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.
Момент взрыва Toyota Land Cruiser с российским офицером и его супругой в Москве. Видео © Mash
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство. Водителем Land Cruiser оказался офицер ВС РФ.
Life.ru