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24 июля, 07:11

Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве

Mash публикует видео с моментом взрыва Toyota Land Cruiser с российским офицером и его супругой в Москве. Предварительно, взрывчатка была установлена на днище авто, в районе водительского сиденья. Оно сработало, когда мужчина включил зажигание.

После детонации пострадавший перебинтовывавал себя несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

Момент взрыва Toyota Land Cruiser с российским офицером и его супругой в Москве. Видео © Mash

Life.ru публикует видео первых секунд после взрыва автомобиля в Москве
Life.ru публикует видео первых секунд после взрыва автомобиля в Москве

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели женщина и мужчина. Водителю оторвало ступни, а пассажирку госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки. По версии следствия, это могло быть покушение на убийство. Водителем Land Cruiser оказался офицер ВС РФ.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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