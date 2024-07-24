Бортников заявил, что подрывник машины в Москве успел сбежать в Турцию
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников подтвердил в беседе с Life.ru информацию ряда СМИ о том, что виновник подрыва автомобиля в Москве сбежал в Турцию. По его словам, Россия работает с Анкарой для задержания и экстрадиции подозреваемого.
Александр Бортников — об экстрадиции сбежавшего из России виновника в подрыве автомобиля в Москве. Видео © Life.ru
"Работаем с Турцией... Посмотрим", — сказал глава ведомства.
Напомним, утром 24 июля в Москве взорвался Toyota Land Cruiser — сразу после того, как внутрь сели мужчина и женщина. Момент хлопка попал на видео. Водителю оторвало ступни, он смог сам оказать себе первую помощь. Его уже прооперировали. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва была детонация взрывчатки, и это — покушение. СМИ писали, что целью стал заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, однако на деле это оказался его полный тёзка, который принимал участие в спецоперации на Украине.
Life.ru