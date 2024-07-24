Бортников заявил, что подрывник машины в Москве успел сбежать в Турцию

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников подтвердил в беседе с Life.ru информацию ряда СМИ о том, что виновник подрыва автомобиля в Москве сбежал в Турцию. По его словам, Россия работает с Анкарой для задержания и экстрадиции подозреваемого.