Следователи установили личность подозреваемого в подрыве авто офицера в Москве
Следователи установили личность подозреваемого в подрыве Toyota Land Cruiser в Москве, также найден автомобиль, на котором он приехал к месту преступления.
"Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", — говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели офицер и его жена. Этот момент попал на видео. Мужчине оторвало ступни, но он смог, превозмогая боль, сам оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки, по версии следствия, это могло быть покушение на военного.
СК РФ