Следователи установили личность подозреваемого в подрыве авто офицера в Москве

Следователи установили личность подозреваемого в подрыве Toyota Land Cruiser в Москве, также найден автомобиль, на котором он приехал к месту преступления.

"Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы. Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления", — говорится в сообщении СК РФ.