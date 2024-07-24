Офицер Торгашов, которого СМИ ошибочно сочли пострадавшим при взрыве авто в Москве, вышел на связь

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, которого ряд СМИ назвал пострадавшим при взрыве Toyota Land Cruiser в Москве, заявил RT, что он не имеет отношения к этому автомобилю, и не является пострадавшим.

Как сообщил Торгашов, о происшедшем он узнал, когда был на работе. Также информацию о ЧП опровергла его супруга.