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24 июля, 09:03

Офицер Торгашов, которого СМИ ошибочно сочли пострадавшим при взрыве авто в Москве, вышел на связь

Офицер Торгашов заявил, что это не его машина взорвалась в Москве

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, которого ряд СМИ назвал пострадавшим при взрыве Toyota Land Cruiser в Москве, заявил RT, что он не имеет отношения к этому автомобилю, и не является пострадавшим.

Как сообщил Торгашов, о происшедшем он узнал, когда был на работе. Также информацию о ЧП опровергла его супруга.

"С моим мужем всё в порядке. Это фейк", сказала она в беседе с 360.ru.

Почерк СБУ: Заложивший взрывчатку под машину в Москве на месте отчитывался перед кураторами
Почерк СБУ: Заложивший взрывчатку под машину в Москве на месте отчитывался перед кураторами

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели офицер и его жена. Этот момент попал на видео. Мужчине оторвало ступни, но он смог, превозмогая боль, сам оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки, по версии следствия, это могло быть покушение на военного.

Александра Вишнякова
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