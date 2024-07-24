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24 июля, 08:22

Почерк СБУ: Заложивший взрывчатку под машину в Москве на месте отчитывался перед кураторами

Мужчина, заложивший взрывчатку под машину офицера ВС РФ, провёл рядом 11 минут

Появилось первое видео с мужчиной, заложившим взрывчатку под автомобиль офицера ВС РФ в Москве. Как пишет Mash, закладка под днище машины была сделана в 02:28, после чего он провёл рядом 11 минут. Предварительно, парень отчитывался перед кураторами, что, к слову, является почерком Службы безопасности Украины.

Мужчина, заложивший взрывчатку под автомобиль офицера ВС РФ в Москве. Видео © Mash

Вероятно, там же преступник оставил камеру, которая могла помочь дистанционно активировать устройство, если бы оно автоматически не сработало при запуске двигателя.

Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве
Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов Москвы взорвался Toyota Land Cruiser — сразу после того, как внутрь сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, его спутницу госпитализировали с рваными ранами лица. Причиной хлопка, предварительно, стала взрывчатка. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, это покушение на убийство. По данным Life.ru, внедорожник принадлежит офицеру ВС РФ, а само СВУ заложили под днище машины.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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