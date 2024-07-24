Почерк СБУ: Заложивший взрывчатку под машину в Москве на месте отчитывался перед кураторами

Появилось первое видео с мужчиной, заложившим взрывчатку под автомобиль офицера ВС РФ в Москве. Как пишет Mash, закладка под днище машины была сделана в 02:28, после чего он провёл рядом 11 минут. Предварительно, парень отчитывался перед кураторами, что, к слову, является почерком Службы безопасности Украины.