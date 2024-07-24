Life.ru узнал, куда заложили взрывчатку, подорвавшую внедорожник в Москве

Водитель взорванного на севере Москвы автомобиля Toyota Land Cruiser находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Его супруга серьёзно не пострадала, женщину госпитализировали. Сам двор на данный момент оцеплен. Сапёры с собаками досматривают все машины на предмет взрывных устройств. По данным телеграм-канала, СВУ было прикреплено к днищу внедорожника, прямо под педалями. Хлопок произошёл, когда водитель завёл двигатель.