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Регион
24 июля, 07:21
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Life.ru узнал, куда заложили взрывчатку, подорвавшую внедорожник в Москве

SHOT: Водитель взорвавшегося в Москве внедорожника находится в реанимации

Водитель взорванного на севере Москвы автомобиля Toyota Land Cruiser находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Место взрыва автомобиля в Москве. Видео © SHOT

Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве
Опубликовано видео с моментом взрыва авто офицера ВС РФ в Москве

Его супруга серьёзно не пострадала, женщину госпитализировали. Сам двор на данный момент оцеплен. Сапёры с собаками досматривают все машины на предмет взрывных устройств. По данным телеграм-канала, СВУ было прикреплено к днищу внедорожника, прямо под педалями. Хлопок произошёл, когда водитель завёл двигатель.

Автомобиль, взорвавшийся в Москве. Фото © SHOT

Автомобиль, взорвавшийся в Москве. Фото © SHOT

Напомним, утром 24 июля в одном из дворов Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Водителю оторвало ступни, его спутницу госпитализировали с рваными ранами лица. Возбуждено уголовное дело. Причиной стала детонация неустановленного предмета. Life.ru публиковал видео первых секунд после хлопка. По нашим данным, внедорожник принадлежит офицеру ВС РФ.

Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы
Водителя и пассажирку взорвавшегося в Москве Land Cruiser спасли очевидцы
Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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