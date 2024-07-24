Жена пострадавшего при взрыве авто в Москве сообщила, что её мужа прооперировали
Медики прооперировали мужчину, который пострадал в результате подрыва автомобиля в Москве. Об этом в беседе с RT сообщила супруга раненого.
Известно, что мужчина имеет отношение к силовым структурам. Очевидцу взрыва пострадавший рассказал, что участвовал в специальной военной операции на Украине (СВО). Ранее сообщалось, что пострадавшим оказался заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако он опроверг эту информацию. По данным RT, во время взрыва, вероятно, пострадал полный тёзка Торгашова.
Напомним, сегодня утром, 24 июля, в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Хлопок раздался сразу после того, как в автомобиль сели офицер и его жена. Этот момент попал на видео. Мужчине оторвало ступни, но он смог, превозмогая боль, сам оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатки. По версии следствия, это могло быть покушение на военнослужащего.
Life.ru