Жена пострадавшего при взрыве авто в Москве сообщила, что её мужа прооперировали

Медики прооперировали мужчину, который пострадал в результате подрыва автомобиля в Москве. Об этом в беседе с RT сообщила супруга раненого.

Известно, что мужчина имеет отношение к силовым структурам. Очевидцу взрыва пострадавший рассказал, что участвовал в специальной военной операции на Украине (СВО). Ранее сообщалось, что пострадавшим оказался заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако он опроверг эту информацию. По данным RT, во время взрыва, вероятно, пострадал полный тёзка Торгашова.