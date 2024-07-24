В Турции задержан россиянин, подорвавший авто военного в Москве
В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв Toyota Land Cruiser вместе с военным на севере Москвы. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.
По его данным, подрывник по имени Евгений Серебряков после совершения преступления вылетел из Москвы в Бодрум, там он и был задержан.
"В штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начинённого взрывчаткой автомобиля в Москве, два человека получили ранения в результате теракта, и человек прибыл в нашу страну самолётом Москва — Бодрум. Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме", — написал министр в соцсети X.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Этот момент попал на камеру наружного видеонаблюдения. Водителю, который оказался офицером ВС РФ, оторвало ступни, но он, несмотря на ужасную боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица.
Позже стало известно, что следователи установили личность преступника и осмотрели авто, на котором он прибыл к месту подрыва. А директор ФСБ Александр Бортников заявил Life.ru, что виновник подрыва сбежал в Турцию.
Life.ru