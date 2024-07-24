В Турции задержан россиянин, подорвавший авто военного в Москве

В Турции задержан гражданин РФ, совершивший подрыв Toyota Land Cruiser вместе с военным на севере Москвы. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

По его данным, подрывник по имени Евгений Серебряков после совершения преступления вылетел из Москвы в Бодрум, там он и был задержан.

"В штаб-квартиру нашего отдела Интерпола/Европола позвонили представители российского подразделения Интерпола и сообщили, что человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил теракт с применением начинённого взрывчаткой автомобиля в Москве, два человека получили ранения в результате теракта, и человек прибыл в нашу страну самолётом Москва — Бодрум. Он был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме", — написал министр в соцсети X.