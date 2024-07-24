В офисе Зеленского заявили, что Киев "не имеет отношения" к подрыву авто в Москве

Киев не имеет отношения к подрыву внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Об этом поспешил заявить советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому", — сказал он в разговоре с журналистами.