В офисе Зеленского заявили, что Киев "не имеет отношения" к подрыву авто в Москве
Киев не имеет отношения к подрыву внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Об этом поспешил заявить советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому", — сказал он в разговоре с журналистами.
Подоляк подчеркнул, что в Киеве будут внимательно наблюдать, какие версии по поводу произошедшего будут высказываться дальше.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Этот момент попал на видео. Мужчине оторвало ступни, но он смог, превозмогая боль, сам оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Изначально СМИ сообщили, что внутри автомобиля находился офицер ВС РФ, замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако его супруга позже опровергла эту информацию. Предварительно, что во взорванном на севере Москвы внедорожнике находился тёзка военного.
Life.ru