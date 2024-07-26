Обещали гражданство Украины и $20 тысяч: Что сказал на допросе подрывник авто военного в Москве

Евгений Серебряков, который подорвал машину военного в Москве и сбежал в Турцию, доставлен в Россию. ФСБ показала видео экстрадиции злоумышленника в Москву.

Кадры доставки Евгения Серебрякова в Москву. Видео © ЦОС ФСБ России

Подозреваемый в подрыве Toyota Land Cruiser на допросе рассказал, что сотрудничать со спецслужбами Украины он начал в феврале 2023 года, инициативу проявил сам. В определённый момент куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство обещали вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.