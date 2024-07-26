Обещали гражданство Украины и $20 тысяч: Что сказал на допросе подрывник авто военного в Москве
Обвиняемому в подрыве авто офицера в Москве спецслужбы Украины обещали до $20 тыс
Евгений Серебряков, который подорвал машину военного в Москве и сбежал в Турцию, доставлен в Россию. ФСБ показала видео экстрадиции злоумышленника в Москву.
Кадры доставки Евгения Серебрякова в Москву. Видео © ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в подрыве Toyota Land Cruiser на допросе рассказал, что сотрудничать со спецслужбами Украины он начал в феврале 2023 года, инициативу проявил сам. В определённый момент куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство обещали вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Также Серебряков признался, что он заложил бомбу под автомобиль в Москве. СВУ он собирал под контролем куратора из украинских спецслужб. Компоненты самодельной бомбы он забрал в Рузском районе Подмосковья. Кроме того, злоумышленник рассказал, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser — сразу, как только внутрь сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, однако он всё равно смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подорзреваемого Евгения Серебрякова. Он покинул Россию всего через три часа после закладки взрывного устройства. За границей мужчина собирался купить лодку и уплыть в Грецию. Также турецкие власти установили его связи с бандами работорговцев. В РФ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
ЦОС ФСБ России