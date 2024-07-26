Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию

Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве и сбежал в Турцию, доставлен в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Представитель ведомства заявила, что личность преступника была установлена в кратчайшие сроки, после чего он был объявлен в международный розыск. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким правоохранителям информацию о Серебрякове подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении, благодаря чему он был задержан.