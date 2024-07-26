Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию
Обвиняемый в подрыве авто военного в Москве Серебряков доставлен в Россию
Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве и сбежал в Турцию. Обложка © Life.ru
Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве и сбежал в Турцию, доставлен в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Представитель ведомства заявила, что личность преступника была установлена в кратчайшие сроки, после чего он был объявлен в международный розыск. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким правоохранителям информацию о Серебрякове подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении, благодаря чему он был задержан.
"Сегодня Серебряков доставлен в Россию и передан следователям Следственного комитета Российской Федерации для производства следственных действий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105, а также частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской федерации", — написала Волк в телеграм-канале.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser — сразу, как только внутрь сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, однако он всё равно смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подорзреваемого Евгения Серебрякова. Он покинул Россию всего через три часа после закладки взрывного устройства. За границей мужчина собирался купить лодку и уплыть в Грецию. Также турецкие власти установили его связи с бандами работорговцев. В РФ мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.