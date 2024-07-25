Подрывник машины военного хотел купить лодку в Турции и доплыть на ней до Греции
Евгений Серебряков, задержанный за подрыв автомобиля военного в Москве, планировал скрыться в Турции, купить там лодку и доплыть на ней до Греции. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на турецкие власти.
Серебряков в аэропорту Бодрума забронировал автомобиль каршеринга через приложение-агрегатор, это позволило турецким полицейским обнаружить его местоположение. Помогла и специализированная турецкая система управления городской безопасности.
Евгений Серебряков, задержанный за подрыв автомобиля военного в Москве. Фото © SHOT
Турецкие спецслужбы тщательно спланировали место и время задержания. В ходе следственных действий выяснили, что Евгений планировал приобрести морское судно и скрыться на нём в соседнюю Грецию. Также власти установили его связи с бандами работорговцев.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Оказалось, что он улетел из РФ через 3 часа после установки взрывчатки под авто. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
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