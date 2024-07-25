Подрывник машины военного хотел купить лодку в Турции и доплыть на ней до Греции

Евгений Серебряков, задержанный за подрыв автомобиля военного в Москве, планировал скрыться в Турции, купить там лодку и доплыть на ней до Греции. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на турецкие власти.

Серебряков в аэропорту Бодрума забронировал автомобиль каршеринга через приложение-агрегатор, это позволило турецким полицейским обнаружить его местоположение. Помогла и специализированная турецкая система управления городской безопасности.

Евгений Серебряков, задержанный за подрыв автомобиля военного в Москве. Фото © SHOT