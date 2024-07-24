Подрывнику авто офицера в Москве грозит до 20 лет тюрьмы
Россиянин Евгений Серебряков, подорвавший Toyota Land Cruiser вместе с военным и его женой в Москве, обвиняется по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщает SHOT.
В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Серебрякову грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Оказалось, что он улетел из РФ через 3 часа после установки взрывчатки под авто.
Life.ru