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24 июля, 15:48

Подрывнику авто офицера в Москве грозит до 20 лет тюрьмы

Россиянин Евгений Серебряков, подорвавший Toyota Land Cruiser вместе с военным и его женой в Москве, обвиняется по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщает SHOT.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Серебрякову грозит до 20 лет тюрьмы.

В Турции показали видео задержания россиянина, взорвавшего авто офицера в Москве
В Турции показали видео задержания россиянина, взорвавшего авто офицера в Москве

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Оказалось, что он улетел из РФ через 3 часа после установки взрывчатки под авто.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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