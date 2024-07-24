Подрывнику авто офицера в Москве грозит до 20 лет тюрьмы

Россиянин Евгений Серебряков, подорвавший Toyota Land Cruiser вместе с военным и его женой в Москве, обвиняется по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщает SHOT.