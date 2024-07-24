Жил с котами, был тихим: Соседи назвали странным подрывника внедорожника военного в Москве
SHOT: Подрывник авто военного жил с котами на съёмной квартире в Москве
Мужчина, который подорвал в Москве внедорожник Toyota Land Cruiser и сбежал в Турцию, жил вместе с котами на съёмной квартире в Пресненском районе столицы. Дом Евгения Серебрякова находился аж в 25 километрах от места взрыва, узнал SHOT.
Квартира, где жил Серебряков. Фото © Telegram / SHOT
Как рассказали соседи, Серебряков был тихий и интеллигентный, ни в каких скандалах замечен не был. Кошек же несколько дней назад мужчина отдал. При этом некоторые жильцы дома назвали его странным и отметили, что недавно к нему приезжала мать. С близкими в последний раз Серебряков общался накануне, но о планах подорвать автомобиль военного ничего не говорил.
По данным телеграм-канала, в квартире подрывника прошли обыски, дверь была вскрыта специальным инструментом, а затем опечатана. Тем временем Замоскворецкий суд столицы уже заочно арестовал Серебрякова. Также его объявили в международный розыск.
Дверь квартиры, где жил Серебряков. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме.
X / Ali Yerlikaya