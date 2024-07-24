Жил с котами, был тихим: Соседи назвали странным подрывника внедорожника военного в Москве

Мужчина, который подорвал в Москве внедорожник Toyota Land Cruiser и сбежал в Турцию, жил вместе с котами на съёмной квартире в Пресненском районе столицы. Дом Евгения Серебрякова находился аж в 25 километрах от места взрыва, узнал SHOT.

Как рассказали соседи, Серебряков был тихий и интеллигентный, ни в каких скандалах замечен не был. Кошек же несколько дней назад мужчина отдал. При этом некоторые жильцы дома назвали его странным и отметили, что недавно к нему приезжала мать. С близкими в последний раз Серебряков общался накануне, но о планах подорвать автомобиль военного ничего не говорил.