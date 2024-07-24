Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова, который подозревается подрыве машины в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков. Фото © SHOT
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", — приводит РИА "Новости" слова представителя инстанции.
Ранее в суде сообщили, что злоумышленника объявили в международный розыск.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался сегодня, 24 июля, на севере Москвы. Внутри в этот момент находился офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Оказалось, что он улетел из РФ через три часа после установки взрывчатки под авто. Фигуранта обвинили по двум статьям — незаконном приобретении и хранении оружия, а также о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.