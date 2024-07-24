Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Евгения Серебрякова, который подозревается подрыве машины в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков. Фото © SHOT

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.", — приводит РИА "Новости" слова представителя инстанции.