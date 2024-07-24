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24 июля, 15:43

Адвокат оценила вероятность экстрадиции в РФ задержанного в Турции подрывника

Адвокат Сулин: Турция выдаст России подозреваемого в подрыве авто в Москве

Мужчина, подорвавший авто военного в Москве. Обложка © X / Ali Yerlikaya

Мужчина, подорвавший авто военного в Москве. Обложка © X / Ali Yerlikaya

Никаких препятствий для экстрадиции задержанного в Турции россиянина Евгения Серебрякова, который подорвал внедорожник Toyota Land Cruiser в Москве, в Россию нет. Об этом в беседе с Life.ru рассказала адвокат Ольга Сулим.

Специалист напомнила, что 1 декабря 2014 года РФ и Турция заключили международный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Согласно документу, страны должны оказывать друг другу помощь в вопросах экстрадиции, обмена документами и сбора доказательств. Что касается прецедентов экстрадиции обвиняемых лиц в РФ из Турции, то таких случаев, по словам адвоката, было достаточно много. К примеру, в начале апреля 2024 года Анкара выдала российской стороне обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей Андрея Гриценко, а в июне из Турции в РФ экстрадировали жителя Уфы Рустема Валиева, который едва не зарезал мужчину.

Есть все основания считать, что при грамотной работе российских правоохранительных органов и предоставлении турецкой стороне всех необходимых документов подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве также будет задержан турецкой полицией и затем после соответствующих формальных процедур экстрадирован в РФ. Никаких реальных препятствий для этого нет

Ольга Сулим

Адвокат

Есть все основания считать, что при грамотной работе российских правоохранительных органов и предоставлении турецкой стороне всех необходимых документов подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве также будет задержан турецкой полицией и затем после соответствующих формальных процедур экстрадирован в РФ. Никаких реальных препятствий для этого нет
Есть все основания считать, что при грамотной работе российских правоохранительных органов и предоставлении турецкой стороне всех необходимых документов подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве также будет задержан турецкой полицией и затем после соответствующих формальных процедур экстрадирован в РФ. Никаких реальных препятствий для этого нет

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме.

Турция начала активно выдавать России преступников, заявили в ГП
Турция начала активно выдавать России преступников, заявили в ГП
Ольга Годуненко
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