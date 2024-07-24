Адвокат оценила вероятность экстрадиции в РФ задержанного в Турции подрывника

Никаких препятствий для экстрадиции задержанного в Турции россиянина Евгения Серебрякова, который подорвал внедорожник Toyota Land Cruiser в Москве, в Россию нет. Об этом в беседе с Life.ru рассказала адвокат Ольга Сулим.

Специалист напомнила, что 1 декабря 2014 года РФ и Турция заключили международный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Согласно документу, страны должны оказывать друг другу помощь в вопросах экстрадиции, обмена документами и сбора доказательств. Что касается прецедентов экстрадиции обвиняемых лиц в РФ из Турции, то таких случаев, по словам адвоката, было достаточно много. К примеру, в начале апреля 2024 года Анкара выдала российской стороне обвиняемого в вымогательстве 200 миллионов рублей Андрея Гриценко, а в июне из Турции в РФ экстрадировали жителя Уфы Рустема Валиева, который едва не зарезал мужчину.