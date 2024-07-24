Турция начала активно выдавать России преступников, заявили в ГП

Правительство Турции начало активно экстрадировать преступников, которые разыскиваются российскими правоохранителями. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Бишкеке на встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турции Мухсином Шентюрком.

Краснов отметил, что уважает неполитизированный подход и неотвратимость наказания за преступление. Турецкая сторона также разделяет подобные ценности в вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом.

"Практика показывает, что эффективность пресечения этих криминальных проявлений заметно возрастает в случае применения консолидированных усилий многих стран", — сказал Краснов.

Российская сторона предложила "придать дополнительный импульс подписанию меморандума о взаимодействии между Университетом прокуратуры Российской Федерации и Академией правосудия Турецкой Республики и уже в 2025 году осуществить первый обмен прокурорскими работниками для повышения квалификации на базе наших ведомственных учебных заведений".