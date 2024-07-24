Турция начала активно выдавать России преступников, заявили в ГП
Генпрокурор Краснов: Турция начала активно экстрадировать разыскиваемых россиян
Правительство Турции начало активно экстрадировать преступников, которые разыскиваются российскими правоохранителями. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в Бишкеке на встрече с генеральным прокурором при Верховном апелляционном суде Турции Мухсином Шентюрком.
Краснов отметил, что уважает неполитизированный подход и неотвратимость наказания за преступление. Турецкая сторона также разделяет подобные ценности в вопросах борьбы с экстремизмом и терроризмом.
"Практика показывает, что эффективность пресечения этих криминальных проявлений заметно возрастает в случае применения консолидированных усилий многих стран", — сказал Краснов.
Российская сторона предложила "придать дополнительный импульс подписанию меморандума о взаимодействии между Университетом прокуратуры Российской Федерации и Академией правосудия Турецкой Республики и уже в 2025 году осуществить первый обмен прокурорскими работниками для повышения квалификации на базе наших ведомственных учебных заведений".
Шентюрк согласился, что сотрудничество с российскими правоохранителями повышает уровень безопасности, а также поблагодарил за предупреждение о планируемом теракте в июле 2016 года.
Ранее на территории Турции был задержан гражданин РФ, совершивший подрыв Toyota Land Cruiser с военным на севере Москвы. В ходе взрыва пострадал мужчина, его уже прооперировали. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. Преступник, который подложил бомбу, по словам главы ФСБ Александра Бортникова, скрылся в Турции.
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