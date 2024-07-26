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26 июля, 17:00

Подрывника авто в Москве привезли на место взрыва для следственного эксперимента

Подрывника автомобиля в Москве Евгения Серебрякова привезли на место взрыва машины в Москве. Сейчас там проходит следственный эксперимент, сообщает SHOT.

Подрывника авто в Москве привезли на место взрыва для следственного эксперимента. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Серебряков показывает силовикам, как действовал незадолго до подрыва Toyota Land Cruiser.

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Напомним, утром 24 июля на севере столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент в машину сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но онмог самостоятельно оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который, как оказалось, покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За взрыв ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины. Позже Серебрякова экстрадировали в Россию.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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