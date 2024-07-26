Подрывника авто в Москве привезли на место взрыва для следственного эксперимента
Подрывника автомобиля в Москве Евгения Серебрякова привезли на место взрыва машины в Москве. Сейчас там проходит следственный эксперимент, сообщает SHOT.
Подрывника авто в Москве привезли на место взрыва для следственного эксперимента. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, Серебряков показывает силовикам, как действовал незадолго до подрыва Toyota Land Cruiser.
Напомним, утром 24 июля на севере столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент в машину сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но онмог самостоятельно оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который, как оказалось, покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За взрыв ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины. Позже Серебрякова экстрадировали в Россию.
SHOT