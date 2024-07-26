"Жутко нервозный": Подрывник машины в Москве говорил всем, что он сирота родом из Прибалтики

Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков был жутко набожным и нервозным, а также говорил всем, что он родом из Прибалтики. Об этом рассказал разнорабочий греко-католической церкви, где прислуживал мужчина.

"Я этого парня частенько видел на цокольном этаже, где музей фотографии католической церкви и залы для занятий с детьми. Это почти необитаемые помещения, он там, бывало, засиживался. Говорил, что детдомовский, а родом вообще из Прибалтики. Ну как говорил, скорее бормотал", — приводит слова разнорабочего сайт MK.ru.

По его словам, Серебряков был жутко набожным и нервозным. "Про таких сразу думаешь, что у них там ещё какие-то голоса помимо своего собственного", — отметил разнорабочий.