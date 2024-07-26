"Жутко нервозный": Подрывник машины в Москве говорил всем, что он сирота родом из Прибалтики
MK.ru: Подрывник автомобиля в Москве говорил, что сирота родом из Прибалтики
Подрывник автомобиля в Москве Евгений Серебряков был жутко набожным и нервозным, а также говорил всем, что он родом из Прибалтики. Об этом рассказал разнорабочий греко-католической церкви, где прислуживал мужчина.
"Я этого парня частенько видел на цокольном этаже, где музей фотографии католической церкви и залы для занятий с детьми. Это почти необитаемые помещения, он там, бывало, засиживался. Говорил, что детдомовский, а родом вообще из Прибалтики. Ну как говорил, скорее бормотал", — приводит слова разнорабочего сайт MK.ru.
По его словам, Серебряков был жутко набожным и нервозным. "Про таких сразу думаешь, что у них там ещё какие-то голоса помимо своего собственного", — отметил разнорабочий.
Напомним, ранее Life.ru писал, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве раньше был алтарником греко-католического прихода.
Напомним, утром 24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент во внедорожник сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он всё равно смог самостоятельно оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который, как оказалось, покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За взрыв ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины.
Telegram / Следком