Прислуживал священнику: Прихожанка московского собора узнала обвиняемого в подрыве автомобиля

Евгений Серебряков, который является фигурантом дела о подрыве автомобиля в Москве, был министрантом (мирянин, прислуживающий священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником) греко-католического прихода. Об этом рассказала прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в столице.

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков. Фото © Life.ru

"Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте [нижняя церковь собора]. Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу", – приводит РИА "Новости" слова верующей.