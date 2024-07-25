Прислуживал священнику: Прихожанка московского собора узнала обвиняемого в подрыве автомобиля
Обвиняемый в подрыве авто в Москве был алтарником греко-католического прихода
Евгений Серебряков, который является фигурантом дела о подрыве автомобиля в Москве, был министрантом (мирянин, прислуживающий священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником) греко-католического прихода. Об этом рассказала прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в столице.
Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков. Фото © Life.ru
"Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте [нижняя церковь собора]. Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу", – приводит РИА "Новости" слова верующей.
Информацию о том, что фигурант дела приходил в церковь, подтвердил также генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери Кирилл Горбунов. Священнослужитель добавил, что лицо Серебрякова было ему знакомо, однако никакой другой информации у него нет. По словам Горбунова, другие прихожане рассказали ему, что видели злоумышленника в храме.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Водителю оторвало ступни, однако он всё равно смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подозреваемого Евгения Серебрякова. Он покинул Россию всего через три часа после закладки взрывного устройства. За границей мужчина собирался купить лодку и уплыть в Грецию. Также турецкие власти установили его связи с бандами работорговцев. В России мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Скоро его экстрадируют из Турции в РФ.
X / Ali Yerlikaya